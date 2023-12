Mulheres na música: WME celebra o protagonismo feminino

"Esta é uma forma da gente pressionar o mercado para atuar com um olhar mais atento para equidade no âmbito profissional", conta Assef em entrevista exclusiva a Splash.

No final do dia, o nosso desejo é que as mulheres sejam mais conhecidas como profissionais e atinjam a independência financeira. Esse é o grande empoderamento, isso é realmente libertador.

A criadora do WME acredita que a falta de dinheiro ainda é o que diferencia as mulheres no cenário musical. "Muitas vezes, a artista já chegou a lançar um disco, tem música rolando, tem shows marcados. Mas ela não se considera uma profissional, porque ainda não consegue pagar os boletos."

"A gente quer é que o mercado enxergue as mulheres com a importância que elas têm, com a excelência que elas têm e que remunerem tão bem quanto os homens", explica.

Selo IGUAL

A Splash, Claudia Assef explica como o selo IGUAL trabalha com iniciativas que interseccionam com a música. "Ele tem dois anos já de atuação e tem, por exemplo, o Primavera Sound, que conseguiu selo por conta do line-up. A gente tem também a Rádio Nova Brasil."



"Temos agência de assessoria de imprensa, como a Agência lema e o ECAD", exemplifica.