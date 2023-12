Tierry afirma que não tem problema transar com fã: 'Pode demais'

Em seguida, Tierry ressaltou que atualmente não rola de ficar com fãs, pois está comprometido. "Hoje não que estou namorando, mas pode. A minha namorada é a Mikaely, baianíssima, não é uma menina do high society".

Tiery diz que quis namoro com menos exposição após experiência complicada. "Depois de um relacionamento exposto, eu quis ter uma coisa mais low profile... A gente acaba descobrindo que não consegue ser low profile pelo fato de sermos pessoas conhecidas e que se interessam pela vida da gente, e isso é normal, natural, e a gente tem que se acostumar com isso".

Artista destacou cumplicidade com a namorada. "A Mi é uma menina que trabalha com moda, mora em Salvador, e a gente tem essa coisa de um ajudar o outro. Eu quero que ela seja muito feliz no que se propôs a fazer, e obviamente a gente está junto para poder somar".

Sem grude. "A Mi é de boa, não fica naquela coisa de 'ah, eu preciso acompanhar', e quando o [parceiro] vive muito a vida do outro, acaba o interesse, é importante essa coisa da distância. Eu moro aqui [São Paulo], ela mora lá [Salvador], a gente tem o dia da gente se ver, de encontrar, porque isso é legal. Aquela coisa da rotina, de ficar muito grude, ninguém aguenta".