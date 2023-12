Julia Roberts diz qual foi a droga mais pesada que já usou: 'Foi legal'

Julia Roberts participou do programa Watch What Happens Live With Andy Cohen e contou qual foi a droga mais pesada que já usou.

Experiência com drogas: A artista disse que cogumelo foi a droga mais pesada que já consumiu."Foi legal", ela disse enquanto balançava a cabeça e ria. "Crianças, não tentem fazer isso em casa!", acrescentou.

A atriz não deu muitos detalhes sobre a experiência, não disse quando usou a droga psicodélica ou se estava junto de alguém no momento.