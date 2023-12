Ex-catador de sucata fatura R$ 200 mil mensais com conteúdo adulto: 'Venci'

Jeferson Reis, 29 - também chamado pelo apelido Jefão - falou pela primeira vez sobre a escolha ousada que o fez se tornar uma das personalidades mais conhecidas do universo de conteúdo adulto no Brasil, com mais de 3 bilhões de acessos ao seu material.



Antes de estourar na mídia erótica, ele ganhava o pão de cada dia por meio do trabalho como catador de sucata. "Eu tinha uma vida bem simples, fazia em média R$ 40 reais por dia como catador. Pegava sucata para vender e poder ter a alimentação do dia com a família".

Jefão sonhava em se formar em Educação Física e ser personal trainer, mas decidiu abandonar a inscrição na faculdade para, por curiosidade, aventurar-se na indústria do entretenimento adulto. "Nunca tive muitas oportunidades de trabalho. Por conta da cor e o racismo, o preconceito era muito grande. Então, entrei nessa vida por curiosidade. Falavam que dava dinheiro."

Na época, aos 21 anos, sua decisão foi motivada pela oportunidade de ganhar uma renda considerável de R$ 200 mil por mês. "Eu iniciei com a plataforma Xvideos e, depois de alguns anos, migrei para outras plataformas que foram ficando mais populares, como o Privacy e grupos VIP de mensagens".



Apesar dos julgamentos, Jefão não esconde o entusiasmo com sua nova carreira. "A decisão de abandonar uma carreira com a faculdade foi difícil, mas eu senti que tinha uma oportunidade única à minha frente. Entrar na indústria adulta não foi uma escolha convencional, mas estou apaixonado pelo que faço e grato por poder viver da minha arte."