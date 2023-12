Defante diz que quase foi preso na Copa: 'Fiquei com medo, me escondendo'

A primeira merda foi o Cartolouco me dar um beijo na boca. Ele tacou um beijo na minha boca, tirou foto, postou no Twitter, Cartolouco sendo Cartolouco. Daí veio um comentário de alguém marcando um jornalista de lá e falando: 'Olha a atitude dos caras no seu país'. Diogo Defante

O comediante afirma ter ficado preocupado, achando que seria mandado embora do país. Mas a situação foi resolvida com ajuda de um fã. "Ele pegou uma foto minha, fez uma montagem, disse que eu estava cotado pra ser presidente do Brasil e o jornalista comprou isso, apagou as mensagens".

Mesmo esse sendo um grande susto, Defante afirma que não foi a situação que realmente o deixou em conflito com a polícia local. O que realmente gerou desconforto foi uma situação que nenhum brasileiro ficou preocupado, uma brincadeira com uma barata de brinquedo. "(Policial) Ficou muito puto, achou que tinha colocado para mostrar que o país era sujo."

Saudade da mãe

Se afastando do perfil humorista e revelando seu lado emocional, Defante fala de sua infância ao ver uma imagem sua criança, fantasiado de índio, e outra ao lado de sua mãe, que já morreu.