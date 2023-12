BBB 24: Globo divulga tema da decoração da casa; confira spoiler

Ana Maria falou sobre o spoiler no Mais Você. Um Big Fone foi instalado no estúdio e tocou nos minutos finais do programa hoje. Ana Maria atendeu e ouviu o Big Boss dizendo que falta um mês para a estreia do novo capítulo.

O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro. Já foram anunciadas algumas mudanças no programa: a música de abertura vai ganhar um remix com Alok, o Jogo da Discórdia virou "Sincerão" e muito mais.