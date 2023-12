Aos 54 anos, ex-Big Brother morre após enfartar em banheiro de bar

O ex-Big Brother Nuno Graciano morreu, aos 54 anos, após enfartar em um banheiro de bar. Ele ganhou fama após participar do Big Brother Portugal no ano passado.

O que aconteceu

De acordo com Cinha Jardim, uma amiga do apresentador, ele estava em um bar, se sentiu mal e foi ao banheiro. No entanto, ele demorou demais no local, o que causou estranhamento. "Quando foram ao banheiro, a porta estava trancada e foi difícil de abrir", disse ela. Após conseguirem entrar, eles encontraram Nuno enfartado.