Anitta posa nua em Natal antes de evento carnavalesco

Hoje, Anitta chamou a atenção nas redes sociais ao posar nua em novo clique em seu perfil do Instagram.

Na imagem publicada nos Stories, a artista aparece nua posando na cobertura de um hotel em Natal, capital do Rio Grande do Norte, com vista para uma praia.

Usando apenas um acessório de Carnaval na cabeça, a cantora escreveu: "Hoje, Carnatal", aproveitando para divulgar o evento que acontece hoje. Anitta é atração confirmada desde julho.