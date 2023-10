Ivete Sangalo beija Daniela Mercury em show no Rio: 'Já peguei!'

Ivete, então, deu um selinho na cantora — em seguida, as duas riram. "Eu nunca tinha beijado porque a Malu não deixava. Agora posso dizer que já peguei!".

Você é da minha família! Marcelinho nasceu do dia do aniversário da minha mãe. Ela [Ivete] nasceu no dia do aniversário da minha avó, que também é minha mãe. E eu digo que você é minha família, irmã. Eu te amo! Te respeito e te quero bem, te admiro e acho você f*da! Daniela Mercury

Ivete Sangalo e Daniela Mercury trocam selinho em show Imagem: Reprodução/x

40 anos de carreira

