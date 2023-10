Graciele posta indireta após suposta confusão com nora de Zezé Di Camargo

Por outro lado, uma seguidora fez um alerta à Graciele Lacerda: "Estamos acompanhando esse impasse, estou chocada com as graves acusações. Se isso for verdade, é hora de reconhecer o erro. Não alimente monstros internos, quiçá externos. Não estou criticando, muito menos aconselhando".

O que aconteceu?

Nesta sexta-feira (20), Amabylle Eiroa, namorada de Igor Camargo, disse que uma pessoa conhecida criou um perfil falso para difamá-la.

Ela afirmou que a acusada tentou distorcer o caso: "Tentei resolver internamente; entretanto, a pessoa envolvida, mais uma vez, recorreu à manipulação e persuadiu terceiros a crerem que o perfil falso não lhe pertencia, deixando subentendido que o perfil poderia ser meu. Além disso, utiliza-se do seu perfil oficial com mensagens subliminares e indiretas para tentar manipular a verdade sobre vários fatos."