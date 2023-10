Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda tentam pela terceira vez gravidez

Zezé justificou a demora para celebrar a união: "Eu tenho outras pessoas na minha vida quanto ela que são muito importantes para mim, como meus filhos. Então a partir do momento que tudo isso entrou nos eixos - os filhos se relacionam muito bem com ela, viajam junto, vão lá em casa, levam meus netos que adoram ela -, as coisas se assentaram. O tempo é o senhor de tudo, né? Então eu acho que agora chegou o momento para gente oficializar isso".

Graciele contou que, atualmente, o casal está mais fortalecido do que nunca. Além disso, falou o segredo para manter o relacionamento fortalecido. "Você tem que se preocupar muito com o outro. As pessoas, às vezes, quando estão namorando, tem um cuidado muito grande. Depois que casa, dá uma relaxada. Relaxada em todo sentido. Então, a gente mantém isso sempre. O cuidado de sair para jantar, de se arrumar. Às vezes, eu me arrumo dentro de casa para ele. E ele também".

Ela contou que os dois namoram à noite e começam a se preparar o dia inteiro, como se fosse encontrar para namorar. "Tem todo esse cuidado de manter a chama acesa dessa forma como se fosse a primeira vez. E o que é legal, bacana, eu e o Zezé, porque a gente é muito companheiro. A gente faz questão de estar um com o outro".