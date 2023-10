Treta com Jenny, agressão e ao vivo: o passo a passo da expulsão de Rachel

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 2023 (Record) após se envolver em uma treta com Jenny e agredi-la. Relembre o passo a passo da jornalista até a expulsão.

Treta na delegação

O desentendimento com Jenny começou na delegação da Fazendeira Jenny, quando Rachel afirmou que não realizaria o trato das ovelhas. A jornalista pontuou que estava machucada e que não realizaria nenhuma função na sede, a Fazendeira discordou e a manteve no cuidado dos animais.

Gritaria e discussão na sede

A treta entre as duas continuou quando subiram para a sede. Sheherazade chegou a disparar que "não teve medo de presidente da república", então não teria medo de Jenny.

O que era um embate entre as rivais, se ampliou e se transformou em uma treta generalizada na casa. Lucas e Kally se intrometeram e defenderam a aliada.

Punição

Rachel se recusou a cuidar dos animais e avisou Jenny que, se a própria Fazendeira não fizesse, a casa toda seria punida.

Como a jornalista e a influencer não desceram para cumprir a obrigação com as ovelhas, a sede levou uma punição de 48 sem gás.

Fogo no feno na casa

Alguns participantes se estressaram com a punição e reclamaram da conduta das duas peoas. Nadja se irritou com Lucas e Alicia, ainda chamou Rachel de "mimada e dondoca".

Rachel e Jenny chegaram a conversar novamente, e a Fazendeira pontuou que, se a peoa tivesse sido humilde, teria trocado sua função. Jaquelline também se intrometeu no papo e começou a discutir com Shayan.

Recalculando a rota e PlayPlus fora do ar

Rachel mudou de opinião e decidiu cuidar das ovelhas. A jornalista topou realizar a atividade com Lucas e destacou que a executaria apenas na quinta-feira, por "não estar em condições físicas".

Jenny, no entanto, também decidiu cuidar dos animais e desceu para a oficina. A Fazendeira disse que faria a função ao lado da jornalista, que negou. Depois disso, as câmeras do PlayPlus foram cortadas.

Confissão de Rachel e chamada da produção

Em conversa com Lucas e André, depois de realizar a função, Rachel admitiu que colocou a mão no rosto da peoa e Lucas disse que fez isso por defesa. As imagens não foram mostradas no PlayPlus.

Após Jenny ser chamada pela produção, foi a vez da jornalista. Depois disso, não retornou mais para a sede.

Expulsão de Rachel Sheherazade e reação da casa

Na barra do PlayPlus, a Record anunciou que a quarta roça estava cancelada. Minutos depois, os participantes foram informados de que Rachel tinha sido expulsa do programa por infringir uma das regras e colocar a "integridade física da Fazendeira Jenny em risco".

Com a notícia, os aliados da jornalista se desesperaram e choraram com a situação. Além disso, culparam a mãe de Bia Miranda pelo ocorrido.

Exibição da agressão

No programa ao vivo, a produção exibiu o momento em que Rachel Sheherazade agrediu Jenny e Adriane Galisteu conversou com a casa: "A Rachel infringiu uma regra do programa na oficina com a Jenny e por isso deixou o programa."

A Record também exibiu como Sheherazade e Jenny encararam o ocorrido. Enquanto Rachel disse que Jenny foi para cima dela, a Fazendeira reclamou que a peoa "meteu a mão em sua boca".

Pronunciamento de Rachel Sheherazade após expulsão de A Fazenda

Por fim, Rachel comentou sobre sua eliminação do programa. A jornalista disse que estava bem e disparou: "Em breve, eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais eu ainda não posso falar, mas quero deixar vocês tranquilos."