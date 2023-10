Sheherazade tinha recusado convite para A Fazenda 2023, conta Carelli

Nesta quinta-feira (19), Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 2023 (Record) após se desentender com Jenny Miranda. A jornalista foi uma das primeiras participantes confirmadas no elenco, mas quase ficou de fora do reality rural da Record.

Segundo Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de reality shows da Record, a famosa negou o convite inicialmente. Porém, logo depois, mudou de ideia. "A gente teve essa ideia de chamá-la. Sempre chamamos várias pessoas que a achamos que não vão topar, mas pensamos: 'Não custa nada, né?' E uma delas foi Sheherazade, que é muito polêmica e estava sem emissora", explicou, em entrevista coletiva antes do início do programa.

Dias depois, no entanto, a jornalista retomou a conversa ao ter mudado de ideia. "Passaram-se alguns dias, e ela ligou de volta e falou: 'Olha, eu pensei melhor, vocês ainda querem? Eu acho que vai ser bom para mim, sim", recorda o diretor.

Depois dessa mudança de postura, Rachel Sheherazade foi a primeira a assinar o contrato para participar do reality. "Essa não vazou mesmo", comemorou Carelli na ocasião.

