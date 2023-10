Gritos e choro: como foi a reação da casa com a expulsão de Rachel?

Com o anúncio da expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 2023 (Record), os peões se desesperaram. Veja como a casa reagiu a seguir.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

A produção anunciou que Rachel tinha sido eliminada e estava fora da competição por ter tocado no rosto de Jenny.

São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje.

No anúncio, a produção ainda alertou que a quarta roça estava cancelada e não haveria a eliminação de ninguém: "A Eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no Closet."

A Fazenda 2023: Peões se desesperaram com a eliminação de Rachel Imagem: Reprodução/PlayPlus

Reação dos participantes com a expulsão de Rachel

Lucas se desesperou e caiu em lágrimas. Com isso, Kally tirou satisfação com Jenny.

Kally: "Está satisfeita? Quatro vezes tu foi para cima da gente, Fazendeira do mal."

Kally: "Comigo, com o Black, agora você conseguiu."

Lucas: "Mulher baixa, essa mulher é nojenta. Deus é fiel e viu o que você fez."

Kally: "Satanás, do mal, o Brasil viu quem tu é."

Jenny: "A machucada sou eu. Ela está pagando. O programa decidiu, não fui eu não."

Após Tonzão se intrometer, Lucas também discutiu com ele. A casa foi tomada por gritos e choro de Kally. Outros participantes ficaram em silêncio.

O aliado de Rachel também discutiu com Radamés, que perdeu a paciência e pediu para ele não generalizar que todos são "do mal". O jogador ainda afirmou que Lucas botou uma pilha e foi responsável também pela eliminação da peoa.