Galã, filho de padre causa curiosidade no TikTok e ganha 300 mil seguidores

Adoção

Daniel foi adotado pelo pai, o padre Roberto Carlos Scaler, quando tinha 7 anos. O pároco já visitava o abrigo em que o menino vivia. "A gente teve uma conexão tão forte que a partir do momento em que nos conhecemos, já comecei a associar ele com uma figura paterna. Antes de me adotar, ele foi meu padrinho, me levava para passear, me levava nas missas. Acho que forma como eu adotei ele como pai, fez ele me ver como filho", contou em entrevista a Splash.

Até hoje, o estudante de direito mora com o pai na casa paroquial, em Mogi Guaçu (SP). "É praticamente como se fosse dentro da igreja, porque faz parte da paróquia".

Apesar da origem inusitada, que sempre causou surpresa em quem o conhece, Daniel diz ter uma relação normal com o pai. Ele ainda garante que o padre Roberto não é "conservador" e nem "superprotetor".

O rapaz chegou a conhecer a mãe biológica, que morreu quando ele tinha 16 anos. "Ela não tinha condição financeira nem psicológica para me criar [...] Meu pai nunca quis que eu perdesse o vínculo com a minha família biológica, tanto que eu tenho contato com meus irmãos hoje".

Católico, Daniel não quer ser padre, mas já foi coroinha e participou de um grupo de jovens da igreja. "Eu ajudava bastante [nas missas]. Hoje, eu só ajudo na liturgia e vou no grupo de jovens. [?] Por conta da faculdade também acaba não dando muito tempo para fazer tudo que eu queria".