5 filmes que você não pode perder na 47ª Mostra Internacional de Cinema

Sinopse: Dois estranhos solitários se encontram por acaso na noite de Helsinque, na Finlândia, em busca do primeiro, único e último amor. No entanto, os caminhos para a felicidade são obscurecidos pelo alcoolismo do homem, números de telefone perdidos, desconhecimento do nome um do outro —e os obstáculos gerais e cotidianos da vida.

Vencedor do Prêmio do Júri do Festival de Cannes.

Roberto Sadovski indica "Zona de Interesse", de Jonathan Glazer

A vida pode ser bucólica, mesmo se ela acontece ao lado de um campo de concentração durante a Segunda Guerra. Jonathan Glazer assina este drama baseado na obra de Martin Amis. Ainda faltam muitas histórias sobre a Segunda Guerra para contar.

Roberto Sadovski

Sinopse: Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, e a esposa, Hedwig, desfrutam de uma vida aparentemente bucólica em uma casa com um jardim ao lado do campo de concentração.