Os vencedores do Festival do Rio e os destaques imperdíveis da Mostra SP

Este é o caso de "A Batalha da Rua Maria Antônia", de Vera Egito, que venceu o prêmio de Melhor Filme de Ficção. Produção da Paranoid Filmes, o longa conta a história do embate ocorrido na noite de outubro de 1968, que ficou conhecido como a "Batalha da Rua Maria Antônia".

Plano Geral comenta "A Batalha da Rua Maria Antônia" Imagem: Reprodução/Youtube

Filmado em película 16mm em preto-e-brando, o filme é dividido em 21 planos sequências que retratam o desenrolar dos atos que culminaram com o grande embate.

Para além da relevância do tema em si, mais atual do que nunca, é um filme que merece ser visto no cinema, pois a questão do estilo, a forma como é contada e construída esta história, também roteirizada por Vera Egito, é um deleite para os cinéfilos. Flavia Guerra

No filme, cada uma das sequências traz a tensão e os conflitos vividos por professores e estudantes do Movimento Estudantil de Esquerda, no prédio da Faculdade de Filosofia da USP, que montaram uma vigília para garantir a votação no pleito do movimento estudantil em plena repressão da ditadura militar.

Eles enfrentam os ataques do Comando de Caça aos Comunistas vindos do outro lado da rua, da Universidade Mackenzie. Quando o confronto explode, gritos, molotovs, pedras, paus e bombas caseiras são atiradas, e as 24 horas vividas com a paixão da juventude dos anos 60, em defesa de um ideal, se misturam com a iminência da invasão dos militares ao prédio da USP.