"Pedágio" é puro suco de Brasil, com todas suas contradições, hipocrisias, abandono das populações mais carentes, que não são tratadas pela diretora com paternalismo, mas sim com humanidade.

Tem sessão no dia 24, às 17h40, no Reserva Cultural

A Batalha da Rua Maria Antônia

Cena do filme 'A Batalha da Rua Maria Antônia', premiado no Festival do Rio Imagem: Manoela Estellita/Divulgação

Em 21 planos sequência, filmado em película 16mm em preto-e-branco e janela quadrada, "A Batalha da Rua Maria Antônia" coloca o espectador no centro da ação, que não dá margem para respiro e traduz a tensão que permeou uma noite simbólica da luta por um ideal diante da ameaça da invasão das tropas militares ao prédio da USP. O longa venceu o troféu Redentor de Melhor Filme no Festival do Rio 2023.

Tem sessões nos dias 25, no Espaço Itaú de Cinema, às 20h, dia 28, no Cineclube Cortina, as 16h50, e no dia 29, no Reserva Cultural, às 17h40.