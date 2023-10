Sidney Magal explica por que se ausentou da produção de filme biográfico

O longa "Meu Sangue Ferve Por Você" retrata a história de amor de Sidney Magal, 73, e da esposa Magali West. Interpretados por Filipe Bragança e Giovana Cordeiro no filme, que chega aos cinemas brasileiros em 2024, os dois compartilham a vida desde que se conheceram em um concurso de beleza em Salvador, no ano de 1982.

A produção foi exibida na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no último domingo (22), na Cinemateca da cidade, e lotou as duas sessões disponíveis. Em conversa com Splash, antes da exibição, Magal contou não ter se envolvido na produção. "Eu não participei de nada", disse.

O motivo: o cantor gosta de "ser presenteado pelo sentimento dos outros", e não palpitar durante as gravações foi a maneira que encontrou de ver como os realizadores enxergam sua história.