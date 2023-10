Cissa Guimarães critica o ex-marido em doc: 'Peréio não é um bom pai'

Peréio interpretou Miguel Horta em 'Bravo Guerreiro' Imagem: Divulgação

"Peréio, Eu Te Odeio" mostra, sem filtro, como era conviver com um dos maiores atores do Brasil que, ao mesmo tempo, sempre foi brilhante em suas atuações. Ele era mal-humorado e destratava as pessoas. Em dado momento do trailer, uma mulher comenta que ele cuspia ao entrar no restaurante e, em algumas ocasiões, atingia até mesmo os outros clientes presentes.

O diretor Allan Sieber afirma para Splash que o longa é "quase como um registro de um dodô, um animal que não existe mais, extinto. Há quem comemore essa extinção, mas não é o meu caso."

Já Tasso Dourado, faz um aviso:

Se você procura uma biografia, não veja esse filme. Querendo descobrir se é possível odiar um personagem e, ao mesmo tempo, rir. Seja bem-vindo!

Mesmo sendo uma "pessoa difícil", Cissa Guimarães tem muito carinho pelo ex-marido. Ao final de setembro passado, a atriz foi visitá-lo no Retiro dos Artistas, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde Peréio vive desde o início de 2020.