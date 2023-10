Bárbara Paz: 'Não me encontrei até hoje, acho que nunca vou me encontrar'

O amor entre a arte e a artista foi tão grande que Campo Bom homenageia Bárbara Paz com uma sala de cinema com seu nome.

Quanto às produções autorais, há diversas ideias acontecendo ao mesmo tempo, mas lida com alguns empecilhos. "Falta verba, patrocínio e crença nas mulheres. Acreditar na criadora Bárbara é importante. Planejo dar bastante presentes, como os que dei, e bastante criações para o Brasil, o meu país. Estou criando o tempo todo. Projetos aqui não faltam."

Bárbara Paz faz parte do juri da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo Imagem: Divulgação

Intimidade

Sua vida pessoal foi exposta ao Brasil ao participar primeira edição do reality show "Casa dos Artistas", 2001, do qual foi vencedora. No entanto, não vê motivos para, depois de tantos anos, ainda tocar no assunto do programa.

"O que estou trazendo hoje interessa? O que estou criando, que estou oferecendo, quem sou, como cresci, como eu evoluí perante os olhos da sociedade. O primeiro longa-metragem que fiz ganhou o Leão de Veneza. Pensa bem, isso tudo não interessa mais do que fiz lá atrás?"