Date na esteira virou casamento: a história de Fábio Assunção e Ana Verena

Casal anunciou casamento e gravidez em 3 meses

As primeiras pistas sobre o namoro de Ana e Fabio vieram em agosto de 2020, quando o ator contou que a namorada — ainda desconhecida do público — tinha ajudado seus filhos João e Ella a preparar uma cesta de Dia dos Pais para ele.

Apenas um mês depois, o casal decidiu dar um outro passo e marcou o casamento, confirmando a informação pela assessoria do ator. Ana Verena Pinheiro Gomes, que à época tinha 27 anos, é advogada e sócia da mãe em uma clínica, no Rio de Janeiro.

A união entre ela e Fabio, que tinha 49 anos, foi oficializada em 1º de outubro, em uma reunião íntima, apenas no civil.

Os recém-casados viajaram para as Maldivas na lua de mel e passaram a compartilhar alguns cliques românticos um ao lado do outro. Pouco tempo depois, no início de dezembro, eles anunciaram ao público que esperavam um bebê juntos: Alana nasceu em abril de 2021.

Boatos de crise

Ao longo dos anos, Fábio e Ana compartilharam diversos cliques juntos, especialmente de momentos especiais ao lado da filha. Mas, nos últimos meses, as interações virtuais se tornaram mais raras.