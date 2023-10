Thiaguinho mostra detalhes do casamento de Rafael Zulu: 'Momento lindo'

Thiaguinho e a namorada, Carol Peixinho, 38, elogiaram o ator. "O negrão mais bonito do Brasil. Entenderam? Eu amo essa família". Em um post no Instagram, o cantor também agradeceu o convite para ser padrinho de casamento junto com Carol: "Do fundo meu coração? é uma honra".

Com o fim da cerimônia, Thiaguinho brincou: "Estou fazendo a cobertura aqui do casamento".

Zulu, então, comentou: "Estou vivendo esse momento que vocês estão vendo. Hoje é o meu dia".

O cantor o elogiou: "Noivo mais bonito que você, eu não vi, não".

O ator riu e concordou: "Estou lindo mesmo. Eu sei quando eu estou bem".