Scooby agradece escolta policial para resgate no RS: 'Tomada por facção'

Pedro Scooby, 35, agradeceu a um delegado pela escolta policial para resgate de vítimas em uma escola de uma cidade atingida pelas enchentes após fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O surfista e ex-BBB, que ajuda no resgate de vítimas da tragédia, fez o agradecimento ao delegado em uma rede social. Ao lado do agentes, ele falou da escolta policial ao publicar um story no Instagram.