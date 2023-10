Gabriela Duarte relata medo em Israel: 'O dia descendo e subindo no bunker'

Ela pondera que o guia teve papel fundamental por eles estarem em outro país e não falar a língua local. "Ele é brasileiro, mas mora em Israel há mais de 20 anos, ele foi um herói. A gente agradece por estar em segurança e torcendo para que fique tudo bem. Que essa guerra acabe. É tudo muito insano, é tudo muito cruel."

Depois de Praga, a atriz e os filhos voltarão para a Itália, país que foi o ponto de chegada da família à Europa. Na sequência, retornarão ao Brasil. "Tenho recebido muitas mensagens e só agradeço a ajuda por parte de muitas pessoas que estão no Brasil".

É uma tristeza muito grande ver um país sofrer a violência da guerra, o que ela traz, é uma coisa desesperadora. Estamos rezando para que tudo fique bem.

O que aconteceu:

Ontem, no quarto dia de conflito, o governo israelense intensificou os ataques à Faixa de Gaza, território palestino comandado pelo Hamas. O exército afirmou que capturou e matou Jawad Abu Shamala, ministro das Finanças do Hamas, e Zakaria Abu Ma'amr, ministro das Relações Nacionais do Hamas. Do outro lado, o grupo extremista respondeu com ameaças aos civis sequestrados caso a ofensiva continue.

O balanço oficial dá conta que são pelo menos mil vítimas em Israel, 100 delas encontradas em um kibutz (habitação coletiva) em Be'eri, no sul do país. Já na Palestina são 900 mortes confirmadas, segundo o Ministério da Saúde local. Na Cisjordânia são 7 mortes registradas. Com os 1.500 corpos de integrantes do Hamas informados pelo exército israelense, o total de mortes pode ultrapassar 3 mil.