Gabriela Duarte deixa Israel após ataques do grupo extremista Hamas

Gabriela Duarte, 49, relatou que conseguiu deixar Israel, na madrugada desta segunda-feira (9), após ataques terroristas do Hamas. De acordo com a atriz, ela e os filhos já estão em segurança em Praga, na República Tcheca.

"Às 2:30 da manhã conseguimos um vôo para Praga. Chegamos. Todos bem e em segurança. Muito obrigada a todos vocês que torceram por nós. Deu tudo certo. Amanhecendo por aqui. Logo mais dou notícias", escreveu a artista, no Instagram.

No domingo (8), a atriz usou as redes sociais para dizer que precisava deixar o país. Ela viajou a Israel com os filhos para apresentá-los a cultura da origem do pai deles, que é judeu. A famosa chegou no país na sexta-feira (6) e no dia seguinte os bombardeios tiveram início.