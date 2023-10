Kayky Brito cita cunhado e ignora mulher em 1ª fala; fãs falam em crise

"Que bom que ele saiu dessa, mas cadê a esposa e a família dele na foto? Que triste isso", escreveu uma seguidora. "Linda toda preocupação de vocês com o Kayky, mas ele é casado. O lugar dele é ao lado da esposa", comentou outra.

Sandra Brito, mãe do ator, ignorou a nora em publicação sobre a alta do filho. No texto, ela faz um agradecimento ao marido, Joseph Brito, à filha Sthefany e ao genro, Igor Raschkovsky, pelo apoio no período em que o filho esteve internado. Não há nenhuma referência ao nome de Tamara.

Tamara também não cita a família de Kayky. "Deus foi muito bom com você e te deu essa nova oportunidade de viver. Para você e, também, a nós, para podermos olhar a vida de um outro ângulo, dentro desse cenário", escreveu a jornalista.

A mulher do ator não ficou na casa dos sogros. "Quero agradecer demais à Márcia e ao Zeca. O casal mais sensacional, e toda a sua família, que abriram as portas de sua casa, me receberam e cuidaram de mim como uma filha. Não tenho como expressar o quanto sou grata a vocês por tudo."

A publicação motivou reações nas redes sociais. "Lendo esse post só tenho certeza que família é tudo igual. Só muda o endereço", escreveu outro.

Kayky e Tamara

Tamara e Kayky fizeram sua primeira aparição pública no Carnaval de 2020. Eles compareceram juntos ao Camarote CarnaUOL N1 na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.