Márcio Canuto revela que fraturou três costelas de Galvão Bueno com abraço

Apresentador do podcast, Carlos Tramontina, que foi colega de Canuto na Globo, também disse que já sentiu a força do abraço do jornalista. "Eu conheço esse abraço. Gente, quando ele chegou aqui, antes de entrar no estúdio, ele me deu um abraço e me levantou três vezes, o pessoal que não sabia dessa história ficou olhando assustado".

Márcio Canuto destacou que, após esse episódio com Galvão Bueno, passou a moderar sua forma de abraçar as pessoas, e contou que passou a fazer "pressão" mais na parte de cima que na parte inferior das costelas para evitar novas fraturas.