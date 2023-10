Como série 'Cidade de Deus' honra filme com novos talentos da periferia

A gente é recebido com muito carinho, muito afeto e muita positividade.

Pingo explica que, com essa relação tão próxima, muitos moradores acabam trabalhando na produção. "Pessoas da comunidade fazem parte da equipe, seja auxiliando em detalhes da câmera ou na frente das câmeras. Quando as filmagens vêm para as comunidades, as pessoas são muito pacientes."

O diretor Aly Muritiba conta que o processo de seleção de elenco foi feito com esse mesmo olhar. "Tomamos todo o cuidado de trazer muitos atores do Rio de Janeiro e da própria Cidade de Deus. O primeiro casting da série foi feito na comunidade, e dele vieram 15 atores e atrizes que estão hoje com a gente", esclarece. "Acho que a gente está conseguindo encontrar uma verdade muito grande, porque no fim das contas, boa parte da verdade dessa história está nas pessoas e não necessariamente no lugar."

Neste sentido, Pingo ressalta que é importante haver uma relação, acima de tudo, respeitosa. "São pessoas de fora, que vêm mostrar como eles são, trazer melhorias, mas também respeitando e gerando trabalho. Um filme ou uma série, quando entra em uma comunidade, acaba gerando muitos empregos, direta ou indiretamente."

Contratamos centenas de pessoas em cada comunidade em que a gente filma. Eles fazem parte do nosso dia-a-dia, da preparação à filmagem.

'Não compro meu remédio com legado'

Alexandre Rodrigues, que ficou conhecido por interpretar o fotógrafo Buscapé (e volta para a série com novos desafios e conflitos internos), diz que a noção de legado que vem junto à grandiosidade do filme só surgiu muito tempo depois.