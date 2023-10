20 anos depois, 'Cidade de Deus' quer mostrar beleza e potência da favela

O viés feminino, portanto, também será um ponto crucial da série, que promete abordar, segundo o diretor, o poder das palavras como ferramenta de transformação.

"Todo personagem feminino, no filme, é um alicerce para o personagem masculino", opina Sabrina Rosa. "Mas acho que na série isso está começando a ficar mais equilibrado. Tudo bem que a gente começa ainda nesse lugar de guerra, de violência, mas estamos mostrando o que essas mulheres podem fazer contra isso. A Cinthia, minha personagem, é uma mulher com esperança no futuro, na paz."

Ascensão das milícias será parte da trama

Série de 'Cidade de Deus' trará olhar mais dedicado a vida e arte e menos violência na favela, mas também irá investigar origem das milícias Imagem: Lais Lima/Tangerina/Divulgação

Mesmo assim, a ascensão da violência não fica de fora. Intérprete do traficante Curió, Marcos Palmeira destaca que seu personagem é a consequência da falta de oportunidades.

"Brinco que, se a maconha fosse legalizada, talvez o Curió fosse um grande empresário do ramo. Ele é um reflexo da nossa sociedade totalmente complexa, que prioriza as coisas erradas", reflete. "Esse cara foi excluído, mas, ao mesmo tempo, é um paizão, um homem de família que quer que a comunidade fique bem, e não quer confusão com a polícia ou outras facções. Ele é um cara que estimula os eventos e a cultura dentro da comunidade."