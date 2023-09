Não é a 1ª vez: ex-BBB Diego Alemão foi preso em 2020 por dirigir bêbado

Alemão foi preso em flagrante em 18 de abril de 2020 em Curitiba (PR). Segundo a polícia, ele dirigia bêbado, se envolveu em um acidente e agrediu o motorista do carro em que bateu.

Segundo o boletim de ocorrência, Diego Alemão teria desacatado e ameaçado os policiais. Ele teria dito: "Sou famoso, sou influente, seus policiais de m..., eu sei bem a raça à qual vocês pertencem. Sou do BBB, vocês me conhecem, vocês não sabem a m... que vai dar se vocês me prenderem. Eu sou empresário, sou influente, vou acabar com a vida de vocês. Vocês não são capazes, se quiserem vão ter que me deter à força, me algemar".

Conforme o documento, apesar de se recusar fazer o teste de etilômetro para saber se havia ingerido bebida alcoólica, Diego Alemão "apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como: hálito etílico, andar cambaleante, fala enrolada, olhos avermelhados e desordem das vestes". Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra Alemão exaltado.

O campeão do BBB 7 pagou fiança de R$ 7 mil e foi liberado após um dia detido.

Em março deste ano, ele foi condenado por embriaguez ao volante, lesão corporal, desacato e ameaça e recebeu a sentença do pagamento de dez salários mínimos. A informação é da RPC, afiliada da TV Globo em Curitiba.

19.abr.2020 - Ex-BBB Diego Alemão é liberado da delegacia de delitos de trânsito de Curitiba-PR, após se envolver em um acidente de trânsito Imagem: Eduardo Matysiak/Futura Press/Estadão Conteúdo

O que aconteceu dessa vez:

Diego Alemão foi preso em flagrante na Zona Sul do Rio de Janeiro por porte ilegal de arma. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil. Em nota, a organização informou que a prisão foi por porte ilegal de arma de uso permitido, e que uma fiança de R$ 4 mil foi arbitrada pela autoridade policial.