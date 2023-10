Mingau há 1 mês na UTI: como estão o músico e as investigações do caso?

"A fase de hipertensão intracraniana foi superada, entrando agora em etapa de reabilitação, com intensificação do suporte fisioterapêutico. O paciente está sem sedação, apresentando abertura dos olhos, porém sem interação consciente com o ambiente até o momento", dizia o texto. Até quinta-feira (28), o quadro seguia sem alteração.

No total, ele realizou três cirurgias. A última, uma traqueostomia, no dia 11 de setembro.

Isabela Aglio, filha de Mingau, disse que "o pior já passou", mas pediu paciência aos fãs. "Ele está bem, cada dia se superando graças a Deus e a sua força. Apresenta melhoras e está melhor do que poderíamos imaginar. Mas temos que ter em mente que é um trauma grande, recente e neurológico. Então, a palavra é: PACIÊNCIA. Estou tendo que aprender isso na marra. O processo é lento mesmo, então não esperem super novidades a todo tempo".

Como estão as investigações?

Carro de Mingau ficou destruído após ataque a tiros em Paraty, no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução: TV Globo

A Polícia Militar do Rio de Janeiro já prendeu três suspeitos de envolvimento no tiroteio. João Vitor da Silva, conhecido como Relíquia, está preso desde o dia 3 de setembro. No último dia 15, Ray Limeira Belchior, 19, foi detido. Na terça-feira (26), Lorran Nascimento Moraes, 21, também foi preso.