Mingau está sem sedação e passa por tratamento para auxiliar respiração

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, 56, o Mingau do grupo Ultraje a Rigor, está sem sedação e passa por tratamento para ajudar com a respiração. A informação foi divulgada pelo Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or, nesta segunda-feira (2), por meio de boletim médico.

"O paciente Rinaldo Amaral (Mingau) segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. O paciente está sem sedação. Para auxílio na ventilação respiratória, foi iniciado revezamento de uso de cateter de alto fluxo acoplado a traqueostomia e _bipap_ (compressor que funciona 'imitando' a respiração padrão do paciente)", informou.

Reabilitação. "O paciente vem recebendo suporte fisioterapêutico, e o quadro clínico é considerado estável", completou.