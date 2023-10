I Wanna Be Tour: Simple Plan, Fresno, Pitty e mais se reúnem em festival

12 atrações que marcaram o pop punk do início dos anos 2000 se reúnem pela primeira vez na I Wanna Be Tour. A turnê em formato inédito passará por São Paulo, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, unindo ícones da música com o rock como ponto de partida.

A I Wanna Be Tour vai reunir, Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, NX Zero, Pitty , Boys Like Girls, Mayday Parade, Plain White T's e Fresno, em shows que vão acontecer nas seguintes cidades, datas e locais:

São Paulo: 2 de março, no Allianz Parque