'Comida de prisão': figurantes expõem problemas de gravações na Record

Figurantes da novela bíblica "Reis", em exibição pela Record, estão insatisfeitos com as condições de trabalho nas gravações da produção. Em mensagens em um grupo de WhatsApp, as quais Splash teve acesso, eles reclamam de condições relacionadas à alimentação, ambiente em que trabalham e cachê abaixo do ideal. A emissora ainda não se pronunciou.

As principais reclamações são:

Alimentos com gosto e aparência de estragado, o que leva figurantes a passarem mal nas gravações.