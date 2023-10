Gretchen grava vídeo de lingerie e reflete sobre seus 64 anos

Gretchen, 64, publicou um vídeo nas redes sociais no qual aparece apenas de lingerie e reflete sobre como lida com a idade e a aceitação de seu corpo.

Reflexões sobre os 64 anos. "O que eu posso ou não aos 64 anos? Eu posso tudo. Concordam? Eu não dependo de ninguém para sobreviver. Estudei e fiz a minha faculdade, falo três idiomas, criei todos os meus filhos e agora sou avó."

Aceitação do corpo. "Resolvi fazer procedimentos estéticos, lógico. Quando me olho no espelho, eu gosto de me ver assim. 'Nossa, mas você mudou tanto que parece outra pessoa!'. Se não fosse para mudar, eu não teria feito uma harmonização, teria ficado com a cara que tinha antes. Eu queria realmente mudar várias coisas no meu corpo."