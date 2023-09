Confissões gravadas por Diana chocaram biógrafo: 'Era um mundo secreto'

Diana, frustrada com a vida na família real e com seu casamento, topou ajudar Morton a escrever um livro sobre ela com a ajuda de um intermediário. O jornalista se aproximou de James Colthurst, amigo íntimo da princesa. Colthurst visitava o palácio, gravava as respostas de Diana às perguntas de Morton e levava as fitas ao autor. As confidências contidas nas gravações surpreenderam Morton.

Quando eu ouvi aquilo pela primeira vez, Diana falando, fui transportado para outro mundo. E era um mundo mais secreto do que aquele em que eu tinha entrado até então. Andrew Morton

Morton conta que ficou "totalmente chocado" ao ouvir as fitas, sem acreditar no que estava ouvindo. "Eu acreditava no conto de fadas, como foi dito quando eles se casaram na Catedral de St. Paul, 'isso é algo dos contos de fadas'. Claramente não era. E Diana me contou tudo sobre essa mulher, Camilla Parker Bowles, de quem eu nunca havia ouvido falar. Ela me contou da bulimia, de que eu nunca tinha ouvido falar. E falou de gritos de socorro, tentativas de suicídio, tudo isso era novidade para mim. Foi como entrar em um universo paralelo, entrar em um mundo diferente", disse o jornalista em entrevista a Splash.

Enquanto trabalhavam no livro, Morton e Diana ficaram com medo de estarem sendo vigiados. "Eu estava usando telefones públicos, que já nem existem mais, para entrar em contato com o intermediário, para organizar encontros. Nós estávamos preocupados com meu telefone, que fosse grampeado. Diana também estava preocupada. Ela mandou fazer uma busca por escutas na casa dela no Palácio de Kensington. Nada foi encontrado, mas nós pagamos essa conta. Nós pagamos por isso."

Andrew Morton posa com o livro 'Diana: sua verdadeira história' Imagem: PA Images via Getty Images

O jornalista teve seu escritório invadido, mas nunca descobriu o responsável pelo ataque. "Mas não é uma coincidência curiosa que eu tenha sido procurado por dois membros da imprensa que cobriam a realeza, dois veteranos com bons contatos? Eles disseram: tome cuidado com seus telefones e escritórios. E meu escritório foi invadido. Nada de mais foi roubado. Só foi um pouco estranho. Pode ter sido uma coincidência. Se isso foi organizado pelo serviço secreto, a história fica melhor."