Sucesso no humor, por que atriz foi do Zorra para o drama das novelas?

Thalita Carauta está há quase 20 anos na TV, onde se destacou em programas humorísticos, em especial, o extinto Zorra Total. Quem não se lembra das pérolas de Janete e Valéria — personagem de Rodrigo Sant'Anna — nas viagens de metrô do programa? Nos últimos anos, porém, Thalita tem aceitado papéis que exploram diferentes vertentes da atuação.

Agora, aos 40, ela ganha sua primeira protagonista em novela: Adriana, de "Elas por Elas", uma mulher e mãe que precisa lidar com os dramas que ficaram abertos no passado. É uma personagem que chega após ela se destacar como a professora Eliete na série "Segunda Chamada" e como ex-atriz de filmes eróticos Mauritânia na trama "Todas as Flores", ambas produções do Globoplay. Mauritânia, aliás, mostrou que ela pode transitar entre o riso e a emoção na mesma personagem.

Essa guinada da carreira ao drama se trata de uma escolha profissional de Thalita. "É uma decisão. Em toda profissão, em algum momento, você tem que tomar a decisão de pegar caminhos que possam te desafiar mais e fazer você crescer. E se você cresce, você também tem algo maior para dar para o público."