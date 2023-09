Mistério em 'Elas por Elas': quem matou o irmão de Natália na 1ª versão?

Após saber toda a verdade, no último capítulo, Natália realizou uma festa para se desculpar com as seis amigas, em especial, Marlene (Mila Moreira) e Wanda (Sandra Bréa) — na atual versão, as personagens se chamam Carol (Karine Teles) e Taís (Késia). Afinal, ela havia pedido ao irmão mais velho, Carlos (Herson Capri), para seduzir as duas em busca da suposta verdade sobre a morte. Agora, o personagem de Capri é vivido por Alexandre Borges e se chama Pedro. Ele é peça fundamental para que Natália esqueça a obsessão em descobrir quem matou o irmão deles.

Joanna Fomm ao lado de Herson Capri em "Elas por Elas" (1982) Imagem: Acervo/Globo

Vale lembrar que o desfecho de Natália pode ser diferente na atual versão. Apesar de manter o ponto de partida da trama, os autores têm realizado mudanças na obra, incluindo o nome de diversos personagens. Situações que aconteceram em 1982 podem ficar de fora na versão de 2023 e enquanto outras devem ser adicionadas. A releitura é escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson. Já a direção artística é de Amora Mautner.

Personagem complexa

Em recente entrevista a Splash, a atriz Mariana Santos celebrou poder interpretar uma personagem complexa. "É uma personagem incrível, porque ela tem emoções que afloram, é muito a flor da pele, 8 ou 80, não tem trato social nenhum, é direta, não tem muito carinho. Ela vive enclausurada, parada no tempo... Ela vai oscilando no drama, no humor, na loucura. Ela é bem intensa, tanto para a felicidade quanto para a tristeza."

Qual é a história de "Elas por Elas"?

Lara (Deborah Secco), Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Mariana Santos) e Carol (Karine Teles), que se conheceram em um curso de inglês, são separadas após um triste acontecimento: a morte do irmão de Natália. 25 anos mais tarde, Lara encontra uma foto do grupo e decide reuni-las em sua casa. No entanto, o momento, que deveria ser feliz, traz de volta velhas mágoas e grandes revelações.