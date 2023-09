'Galã não pode ser careca?': Solano assume calvície em novela pela 1ª vez

Mateus Solano, 42, está de volta às novelas em "Elas por Elas", trama das 6 que estreia no próximo dia 25 na Globo. Em bate-papo com jornalistas durante o evento de lançamento, o ator fez uma revelação curiosa: é a primeira vez que vai mostrar a própria calvície em um folhetim.

Não estou mais no elenco jovem. Estou assumindo minha careca. Primeira novela que falei: 'Não vai botar a porr* do topic' [maquiagem para esconder a falha de cabelo]. Lutar pelos calvos... Foi um pedido meu. Um dia, falei para Amora [Mautner, diretora]: 'Vou começar a novela de costas para valorizar a careca, porque sou alto e ninguém vê. Ela falou: 'Bom, a gente ganha em comédia, né, mas... Todo mundo ganha.

O ator, que estreou em 2007 no mundo das novelas, conta que nunca se preocupou em esconder a falta de cabelo no topo da cabeça — o famoso redemoinho —, mas as produções dos folhetins, sim. "Gente, o galã não pode ser careca? Lutei pela minha careca."