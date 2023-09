A Fazenda: Jenny chora de saudades de Bia Miranda: 'Quero falar com ela'

No início da noite na sede de A Fazenda 2023 (Record), Jenny Miranda chorou de saudades da família e citou a filha, Bia Miranda.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Jenny: "As brigas, discutir por um motivo lá fora é uma coisa, agora montar briga, discussão... Eu não aguento essas coisas. Tô com saudades do meu filho, do meu marido, da Bia. Quero conversar com ela".

Ela desabafou com André Gonçalves: "Sei que eu tenho meus objetivos, mas não tô suportando mais".

O Fazendeiro a consolou e a aconselhou a pedir ajuda a psicóloga do programa. "É maravilhoso que você queira isso, mas aqui você pode tá realizando um sonho muito maior. Pede pra falar com o médico".

Recentemente, Bia rebateu falas da mãe no programa e divulgou supostos vídeos de brigas dela.

"Tô com saudade da Bia! Quero conversar com ela", diz @jennymgontijo aos prantos



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/XnASpAakML -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 29, 2023

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais amado após eliminação de Nathalia? Resultado parcial Total de 190 votos Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 27,89% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 4,21% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 0,53% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 0,53% Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record 0,53% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 17,37% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 38,95% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 9,47% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 0,53% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 190 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu