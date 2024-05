Após homenagem a Cassiano, Liniker quer celebrar Djavan

Liniker foi uma das convidadas do show Baile Cassiano, que aconteceu na programação do C6 Fest neste domingo (19), no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

O que aconteceu

Além dela, Preta Gil, Fran Gil, Negra Li e Luccas Carlos participaram do show em homenagem ao cantor e compositor, que morreu em 2021. "Hoje, especificamente, foi muito lindo por ser uma homenagem a um grande ídolo, e um grande representante da música preta brasileira", disse Liniker a Splash sobre a homenagem para Cassiano.