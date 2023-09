Márcia Fu agradece e abraça Rachel após dinâmica em A Fazenda 2023

Após a gravação do Hora do Faro (Record) do próximo domingo (01º), Márcia Fu agradeceu a Rachel por ter ganhado R$ 10 mil durante a dinâmica.

A ex-jogadora de vôlei abraçou a jornalista. "Rachel, muito obrigada. obrigada mesmo. Fiquei muito feliz".

A jornalista sorriu.

Márcia continuou agradecendo. "Rachel, estava precisando mesmo, vou ser honesta".

Rachel confirmou que sabia disso.

Na sequência, Márcia continuou comemorando o prêmio, com outros peões. "Finalmente ganhei 'dezão' nesse domingão".

