'Passando dos limites', expõe Bia Miranda após falas da mãe em A Fazenda

Após Jenny Miranda falar sobre a relação com a filha Bia em A Fazenda 2023 (Record), a ex-peoa se pronunciou através das redes sociais.

Mãe e filha não se falam. No ano passado, a vice-campeã de A Fazenda 14 afirmou que dormiu na rua e sofreu agressões na infância.

No domingo (23), Jenny conversou com outros peões sobre Bia e sobre seu desejo de procurá-la após o reality: "Eu vou atrás dela. Quero conversar com ela, eu e ela. De porta fechada, mais ninguém, abraçar ela. E se ela não quiser ficar perto de mim por causa de mídia, do que aconteceu, do que ela falou, com medo do que o povo vai falar, tem muita gente que é a favor. Quem é a favor da família é a favor da nossa reconciliação, mas ela não vê isso. As pessoas que estão do lado dela ficam envenenando ela."

Ao ser questionada por Kally, a mãe de Bia afirma que todas as acusações da filha são mentiras: "Não tem o que perdoar, é tudo mentira."

Depois disso, a jovem usou sua conta no X (antigo Twitter) para se pronunciar sobre a mãe: "Não iria me pronunciar, mas já está passando dos limites!"

Bia apresentou vários prints de brigas com Jenny. Em um deles a peoa pede para a filha apagar uma postagem, segundo Bia, por inveja. "Iniciamos com minha mãe me mandando apagar uma publicação, pois havia tido mais likes do que no post da própria. Logo em seguida, ela me ameaça, dizendo que ao chegar em casa iria me arrebentar", explicou ela ao postar o áudio de uma fala da mãe.

Logo após, a filha posta um vídeo de uma briga entre as duas, onde ouvimos a voz de Jenny e sua mão segurando uma faca. "Uma das mil ameaças que eu sofri com apenas 16 anos de madrugada pra sair de casa, só eu sei o que senti!", diz ela na legenda. "E no final do vídeo ainda colocou a faca em mim", completa em um segundo tweet.

Gretchen, avó de consideração de Bia, também se pronunciou sobre o caso e declarou apoio à neta: "Bia Mirando conta toda a verdade. Inclusive que nem documento você tinha. E que ela se negou a dar sua certidão. E se não fosse seu pai você nem teria podido fazer o programa. Chega a máscara dela caiu."

