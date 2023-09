Após Nice ser assassinada, Enzo diz saber quem a matou em 'Terra e Paixão'

Nice (Alexandra Ritcher) é assassinada no capítulo de quinta (28) da novela das 9 "Terra e Paixão". Logo após o crime ocorrer, Enzo (Rafael Gualandi) afirma saber quem a matou.

O técnico de informática acusará Tadeu (Cláudio Gabriel) de assassinar a dona do bar. "A Nice morreu. E eu sei quem matou! O assassino da Nice é o doutor Tadeu", afirma ele em conversa com Anely (Tatá Werneck).

Enzo conta para a irmã de Lucinda (Débora Falabella) que sabia do plano dela com a falsa missionária e da troca de lugar no motel. "O doutor Tadeu me contou da troca que você fazia com a Nice. Era ela que ia pra cama com ele, que ficou doidão pela Nice", diz ele.