Já vai? Nice morre após maratona de sexo com Tadeu em 'Terra e Paixão'

Nice (Alexandra Richter) estreou em "Terra e Paixão" com a novela já em andamento, mas irá se despedir nos próximos capítulos do folhetim. A falsa beata será misteriosamente assassinada após ter uma maratona de sexo com Tadeu (Claudio Gabriel).

Deslocada na trama de Walcyr Carrasco desde a chegada de Agatha (Eliane Giardini), a herdeira de Cândida (Susana Vieira) mal sabe que o acordo feito com Anely (Tatá Werneck) colocará uma mira nas suas costas.

No folhetim, Anely topou fazer sexo com Tadeu após ele descobrir que ela é a sua Rainha Delícia da internet. No entanto, ela cobrou uma alta quantia em dinheiro, e a ofereceu a Nice para que ela assuma o seu lugar na maratona de sexo sem que o pai de Graça (Agatha Moreira) perceba.