Lolla 2023: Bradesco e T4F são multados por falso desconto em ingressos

O Bradesco foi multado em R$ 7,6 milhões e a Time 4 Fun, conhecida como T4F, dona do Loolapalooza no Brasil, em RS 3.696, pelo Procon de Minas Gerais por propaganda enganosa na venda de ingressos para o festival em 2023. As duas empresas podem recorrer da decisão.

O que aconteceu:

Propaganda enganosa. Segundo o Procon-MG, as duas empresas induziram o consumidor ao erro ao anunciarem a venda de ingressos para a edição deste ano do festival a partir de R$ 900 com desconto de 15% para os consumidores com cartões Bradesco, Next e Digio.