Lexa x MC Guimê: troca de farpas, indiretas e acusações marcam fim do casal

Na sequência, MC Guimê publicou um vídeo falando sobre "receber o troco antes de pagar" deixando no ar também ser um recado sobre o fim da relação.

Boa noite, Instagram. Boa noite, Brasil. Boa sexta-feira e bom final de semana. Estou aqui esperando o horário da saída pro show e estive pensando e refletindo, tá ligado? Vocês já foram comprar um pacote de bolacha ou biscoito, assim como os cariocas dizem, e receberam o troco desse pacote antes de pagar? Não sei se isso é normal? Isso acontece? Deixo aí a minha pergunta. Tchau! MC Guimê

Resposta de Lexa? "Bom dia! Hoje tem show em Manaus (fechado) e amanhã tem São Gonçalo! Bora trabalhar que tem muita conta pra pagar", publicou Lexa na madrugada desse sábado.

Curtida em comentário. No X (antigo Twitter), uma página indicou que MC Guimê poderia ter dado uma indireta à ex-esposa, sugerindo que ela o tinha traído antes de ele traí-la.

Um fã viu a postagem e defendeu a cantora, apontando que o cantor já tinha passado por um "papelão em rede nacional" durante a sua participação no BBB 23 (Globo). No reality, ele foi expulso por importunação sexual. Com isso, Lexa curtiu e deixou os fãs surpresos por reagir à publicação.

Mais uma indireta de Guimê. No início da noite deste sábado (23), MC Guimê compartilhou a seguinte frase: "Desconfie das pessoas que arrotam santidade, confie em pessoas que confessam seus pecados, mas desejam mudar". Na sequência, ele publicou um vídeo de uma torneira aberta com uma água transbordando.