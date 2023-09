Luísa Sonza, Lexa, Rafa Kalimann: os famosos que se separaram em setembro

Na quinta-feira (21), Lexa anunciou o fim do casamento com MC Guimê. Foi o segundo término oficial do casal em um ano.

Os dois se separaram em 2022 e voltaram poucos dias antes do cantor entrar no BBB 23 (Globo).

MC Guimê foi expulso do reality por importunação sexual contra Dania Méndez, o que causou um afastamento temporário de Lexa. O casal voltou a ficar junto dois meses depois do fim do programa.

Luísa Sonza e Chico Moedas

Luísa Sonza anunciou o rompimento do namoro com Chico Moedas na televisão Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora anunciou o término do namoro e que foi traída no Mais Você (Globo).