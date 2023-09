Hugh Jackman está 'muito triste' com o fim do casamento, diz site

Hugh Jackman, 54, está arrasado com o fim do casamento de 27 anos com Deborra-Lee Furness, 67, disse o site Page Six.

Segundo uma fonte próxima ao ator, ele está muito triste com a separação do casal.

O anúncio do fim do casamento foi feito em um comunicado à revista People. "Fomos abençoados por compartilhar quase três décadas juntos como marido e mulher em um casamento maravilhoso e amoroso".